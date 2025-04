Ameriške senatorje zanimajo namen in cilji Trumpove carinske politike

Washington, 8. aprila - Senatni republikanci so se danes pridružili demokratom pri vprašanjih o namenu in ciljih carinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je povzročila velike borzne padce po vsem svetu in sprožila spore tudi znotraj Trumpove vlade. Newyorške borze so sicer trgovalni dan začele z opazno rastjo.