Konjiška, zreška in oplotniška občina v gradnjo vodovoda v Bezini

Slovenske Konjice, 13. aprila - Občine Slovenske Konjice, Zreče in Oplotnica so podpisale sporazum o medsebojnem sodelovanju pri projektu oskrbe s pitno vodo v vseh treh občinah, za katerega so v aktualni evropski perspektivi predvidena sredstva evropske kohezijske politike. Ocenjena vrednost projekta znaša dobrega 3,8 milijona evrov.