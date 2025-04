GZS povečuje poudarek na kadrih, izobraževanju in trgu dela

Ljubljana, 8. aprila - S ciljem oblikovanja stališč in priprave smernic ter predlogov politik za izboljšave na trgu dela in področju izobraževanja je bil danes na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ustanovljen strateški svet za kadre, izobraževanje in trg dela. Za njegovega predsednika je bil za mandatno obdobje 2025-26 izvoljen Marjan Novak iz Novartisa.