Po večdnevnih padcih Ljubljanska borza ponovno končala v zelenem

Ljubljana, 8. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so po globokih padcih v minulih dneh današnje trgovanje končali z rastjo, indeks SBI TOP je pridobil 4,57 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 10,4 milijona evrov poslov, od tega za skupno več kot štiri milijone evrov s svežnjema NLB in Telekoma Slovenije.