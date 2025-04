Ministrstvo z nasveti ob težavah pri odpiranju bančnega računa

Ljubljana, 8. aprila - Čeprav je zakon o plačnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih zožil manevrski prostor bank, da lahko zavrnejo odprtje transakcijskega računa ali pa ga zaprejo, na ministrstvu za finance še vedno zaznavajo tovrstne težave. Zato so strnili možnosti, ki jih imajo fizične in pravne osebe v teh primerih.