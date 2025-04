V Slovenj Gradcu znova možnost pobud za spremembe namembnosti zemljišč

Slovenj Gradec, 13. aprila - Mestna občina Slovenj Gradec je leta 2022 začela aktivnosti za izvedbo šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN 6). Zaradi interesa strank in dolgotrajnega postopka se je občina odločila zainteresiranim znova omogočiti podajo pobud glede sprememb namembnosti zemljišč. Časa imajo do 30. aprila letos.