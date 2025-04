Nekatere prebivalce cerkniške občine razburja načrtovana gradnja hiš ob Cerkniškem jezeru

Cerknica, 9. aprila - Podjetje Elgo-Nova v bližini Cerkniškega jezera načrtuje gradnjo 17 hiš, kar vznemirja bližnje stanovalce, vključene v civilno iniciativo Cerkniškega jezera ne damo. Prepričani so, da gre za poplavno območje, kjer se ne bi smelo graditi. V podjetju in na občini to zavračajo in tudi sicer poudarjajo, da bo gradnja stekla le ob ustreznih soglasjih.