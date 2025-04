Inšpekcija v celjski bolnišnici ugotovila neskladja pri dveh bolničarjih negovalcih

Celje, 9. aprila - Na zdravstvenem inšpektoratu so konec leta 2024 na osnovi prijave na kardiovaskularni kirurgiji SB Celje uvedli inšpekcijski postopek. Ugotovili so, da dva bolničarja negovalca nista bila vpisana v register zbornice zdravstvene in babiške nege. Pri drugih zdravstvenih delavcih neskladij niso ugotovili, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje.