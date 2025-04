V SDS napovedujejo intenzivno referendumsko kampanjo

Ljubljana, 8. aprila - V SDS, predlagateljici referenduma o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke, napovedujejo intenzivno kampanjo. Menijo, da je oditi na referendum ustavno zagotovljena pravica in tudi dolžnost državljanov. Prepričani so v zdravorazumsko odločitev volivcev, v pozivih Svobode k bojkotu pa vidijo "šibkost in strah pred posledicami slabih odločitev".