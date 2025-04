S sistemsko podporo romski kulturi po navedbah ministrstva do izboljšanja njenega položaja v družbi

Ljubljana, 8. aprila - Na ministrstvu za kulturo so ob svetovnem dnevu Romov, ki ga zaznamujemo danes, poudarili, da je romska kultura pomemben del naše skupne kulture. Verjamejo, da lahko s sistematično podporo kulturi in jeziku romske skupnosti skupaj prispevajo k izboljšanju njenega položaja v družbi, so zapisali v sporočilu za javnost.