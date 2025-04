Regional Obala: V izolski bolnišnici bolnici operirali napačno koleno

Izola, 8. aprila - V Splošni bolnišnici (SB) Izola so marca mladoletni bolnici operirali napačno koleno, poroča portal Regional Obala. V bolnišnici so informacijo o operaciji napačnega kolena za portal potrdili in dodali, da bodo vsa pojasnila možna po zaključenem strokovnem nadzoru.