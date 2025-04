Evropska avtomobilska industrija za konstruktivno rešitev glede carin

Bruselj, 8. aprila - Predstavnike evropske avtomobilske industrije močno skrbijo širše posledice 25-odstotnih carin, ki so jih na uvoz minuli teden uveljavili v ZDA. Bojijo se preusmeritve trgovine in posledičnih tveganj, pa tudi negotovosti v dobavnih verigah. V tej luči upajo, da bosta Bruselj in Washington našla konstruktivno rešitev v pogajanjih.