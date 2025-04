V Ljubljani o pomenu razvoja kapitalskega trga v trenutnih negotovih časih

Ljubljana, 8. aprila - V Ljubljani so se udeleženci na kapitalskem trgu tretje leto zapored zbrali na dnevu kapitalskega trga. Na dogodku so med drugim poudarili pomen krepitve kapitalskega trga in njegovega poenotenja na ravni EU za večjo odpornost Evrope v trenutnih zelo negotovih časih. Beseda je tekla tudi o nadaljnjih ukrepih za razvoj domačega trga kapitala.