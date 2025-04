Pretres možganov z dolgotrajnimi posledicami za športnika

Ljubljana, 8. aprila - Močan pretres možganov, pod drobnogledom so bili športniki, ima dolgotrajne posledice, so v sodelovanju s tujimi znanstveniki v svoji študiji potrdili kanadski nevrologi. Tudi leto dni po poškodbi so vidne spremembe na možganih, študijo povzema avstrijska tiskovna agencija Apa.