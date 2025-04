Potrošniške organizacije v skoraj tretjini izdelkov odkrile kemikalije PFAS

Ljubljana, 8. aprila - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju s sedmimi drugimi potrošniškimi organizacijami preizkusila več kot 200 izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. V skoraj tretjini izdelkov so odkrili prisotnost kemikalij iz skupine PFAS. Med odkritimi so bile tudi takšne, ki so v skladu s predpisi EU že prepovedane.