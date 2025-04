V Ljubljani predstavili pilotni reaktor za pretvorbo toplogrednih plinov v uporabne kemikalije

Ljubljana, 8. aprila - V Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani so predstavili pilotni reaktor, ki omogoča pretvorbo toplogrednih in kislih plinov v industrijskih procesih v dragocene industrijske kemikalije, kot sta ogljikov monoksid in žveplo. Razvili so ga v okviru evropskega projekta e-CODUCT, osrednjo vlogo pri tem pa so imeli slovenski partnerji.