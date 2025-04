V zagorski občini vse večja uporaba občinskih koles

Zagorje ob Savi, 13. aprila - V občini Zagorje ob Savi, kjer je v okviru javnega sistema na voljo sedem postaj za izposojo koles, povpraševanje po njih raste. Marca letos so bila uporabljena več kot tisočkrat. Od vzpostavitve sistema ZaNaprej septembra 2021 do konca marca letos so zabeležili prek 36.000 najemov, uporabniki pa so kolesa v povprečju najeli 849-krat na mesec.