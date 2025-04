V Galeriji sodobne umetnosti Celje razstava na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije

Celje, 10. aprila - V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo nocoj odprli razstavo Umetno, naravno in ekosistem zaupanja, ki raziskuje aktualne tendence na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije v slovenskem prostoru ter se osredotoča na raziskovalno umetnost in robotiko. Na ogled bo do 22. junija.