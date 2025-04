V Ljubljani razstava časopisov iz druge svetovne vojne

Ljubljana, 8. aprila - V prvem preddverju Cankarjevega doma bodo danes ob 19. uri odprli razstavo 6 let vojne, en dan osvoboditve, ki jo je zasnoval kustos Muzeja tiska Ali Žerdin. Razstavili so časopisne izvode iz obdobja druge svetovne vojne, ki so bili natisnjeni v Sloveniji, Srbiji, Nemčiji, Sovjetski zvezi in drugod, so sporočili iz Cankarjevega doma.