Združenje novinarjev in publicistov proti sprejemu predlogu zakona v medijih v trenutni obliki

Ljubljana, 8. aprila - V Združenju novinarjev in publicistov ocenjujejo, da so nekatere določbe v predlogu zakona o medijih škodljive in da bi bilo treba zakon, če v nadaljnji obravnavi ne bodo popravljene, zavrniti. Med drugim nasprotujejo določbi, po kateri je novinar dolžan razkriti svoj vire, v kolikor mu to odredi sodišče, so zapisali v sporočilu za javnost.