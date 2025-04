Stadion v Radljah ob Dravi poimenovali po Žanu Karničniku

Radlje ob Dravi, 8. aprila - Svetniki Občine Radlje ob Dravi so na ponedeljkovi seji soglasno podprli predlog župana Alana Bukovnika, da stadion poimenujejo po domačinu, uspešnem nogometašu Žanu Karničniku. Župan verjame, da bo to pritegnilo še koga, da se začne ukvarjati s športom in se zgleduje po nogometnem reprezentantu Karničniku. Ta je ob poimenovanju počaščen.