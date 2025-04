V Novi Gorici danes o povezovanju muzejev in šolstva

Nova Gorica, 10. aprila - V Novi Gorici se danes začenja osma mednarodna konferenca Šola in muzeji, namenjena predvsem vzgojiteljem in učiteljem ter muzejskim pedagogom. Na strokovno-znanstvenem dogodku, ki ga organizira Zavod Educa v sodelovanju z ustanovami iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, bodo govorili o povezovanju muzejev in šolstva.