Ob 35. obletnici volitev izpostavili pomen spoštovanja demokratičnih standardov

Ljubljana, 8. aprila - Ob 35. obletnici prvih demokratičnih volitev na slovenskih tleh so se predstavniki takratnih parlamentarnih strank v ponedeljek zbrali na okrogli mizi v organizaciji Društva poslancev 90. Izpostavili so pomen spoštovanja demokratičnih standardov, ustanovitve pokrajin, spremembe volilnega sistema in medsebojnega spoštovanja političnih akterjev.