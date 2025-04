Objavljen javni razpis za zasebne študentske domove za študijsko leto 2025/2026

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je danes objavilo razpis za izbiro zasebnih študentskih domov za študijsko leto 2025/2026. Okvirna višina sredstev razpisa je največ do 1.424.514,24 evrov za skupno 1202 ležišč. Rok za prijavo je 22. april do 12. ure.