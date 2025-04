Na mariborski Piramidi stekla ureditvena dela

Maribor, 7. aprila - Potem ko je mariborska družba Mestne nepremičnine iz Skupine Javni holding Maribor lani odkupila družbo Vina Piramida in prevzela v upravljanje državne vinograde, so se danes na mariborskem mestnem griču začela ureditvena dela. Ta zajemajo ureditev dostopa do vinograda in ureditev območja za preživljanje prostega časa.