Strategija SDH s poudarkom na optimizaciji interesov deležnikov SDH

Ljubljana, 7. aprila - SDH je objavil strategijo za obdobje med letoma 2025 in 2030. "Strategija SDH je zasnovana v skladu z načeli trajnostnega razvoja, s poudarkom na optimizaciji dolgoročnih interesov vseh deležnikov. Naslavlja učinke na deležnike, naravo in na finančni položaj SDH," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.