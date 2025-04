Newyorške borze zaradi skrbi pred recesijo v nov trgovalni teden s padci

New York, 7. aprila - Delniški indeksi na newyorških borzah so nov trgovalni teden začeli s padci, saj se med vlagatelji krepi zaskrbljenost glede morebitne recesije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V uvodnem delu trgovanja so se indeksi za kratek čas sicer obarvali zeleno.