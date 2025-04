Trump Američanom po padcih na borzah: Ne bodite šibki in neumni

Washington, 7. aprila - Predsednik ZDA Donald Trump je nekaj minut pred začetkom trgovanja na newyorški borzi Američane pozval, naj ne bodo šibki in neumni, temveč "močni, pogumni in potrpežljivi", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indeksi na svetovnih delniških trgih so po predstavitvi ameriških carin in kitajskih protiukrepov danes nadaljevali z globokimi padci.