Sova v poročilu izpostavila porast proruskih kibernetskih napadov

Ljubljana, 7. aprila - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je v poročilu za leto 2024 poudarila, da so v Sloveniji bistveno slabše varnostne okoliščine kot v zadnjih desetletjih. To je vplivalo tudi na porast zlonamernih proruskih kibernetskih napadov. Menijo, da v Evropi "narašča potreba po novi varnostni strategiji in samostojni kolektivni obrambi".