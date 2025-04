Na Celjskem policija obravnavala tri prehitre voznike začetnike

Celje, 7. aprila - Policija je minuli konec tedna obravnavala tri voznike začetnike, ki so vozili prehitro in tudi drugače kršili prometne predpise. Vsi trije so si prislužili obdolžilni predlog, za storjene prekrške pa je predpisana globa okoli 1200 evrov in po 12 oz. 18 kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.