Notranja revizija razpisa za premogovni regiji ni ugotovila hujših nepravilnosti

Ljubljana, 7. aprila - Notranjerevizijska služba na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pri pregledu izvedbe javnega razpisa agencije Spirit za prestrukturiranje premogovnih regij ni odkrila hujših nepravilnosti. Minister Matjaž Han kljub temu meni, da je bilo prav, da so razpis razveljavili, in napoveduje podporo dobrim projektom.