Deset sindikatov ZSSS se ne strinja z dogovorom o pokojninski reformi

Ljubljana, 7. aprila - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je sicer med podpisniki dogovora o predlogu pokojninske novele, vendar pa 10 od skupno 22 sindikatov v zvezi dogovora ni podprlo, so povedali na novinarski konferenci, ki jo je organiziral sindikat poklicnega gasilstva. Glavne novosti v predlogu reforme so za delavce in upokojence škodljive, menijo.