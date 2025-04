Inšpektorat Kostaku naložil ustrezno obdelavo nezakonito zakopanih odpadkov

Krško, 7. aprila - Na Kostakovem odlagališču v Spodnjem Starem Gradu je bilo do zdaj po usmeritvah inšpektorata za okolje in energijo izkopanih 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih mešanih komunalnih odpadkov. Družbi je inšpektorat naložil, da mora njihovo obdelavo zagotoviti do 24. junija, so sporočili iz inšpektorata.