Ob svetovnem dnevu zdravja začetek kampanje za odpravo smrti mater in novorojenčkov

Ljubljana, 7. aprila - Na današnji svetovni dan zdravja, ki je letos posvečen zdravju mater in novorojenčkov, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) začenja celoletno kampanjo Zdravi začetki, svetla prihodnost. Z njo želijo pozvati k okrepljenim prizadevanjem za odpravo smrti mater in novorojenčkov ter prednostno obravnavo dolgoročnega zdravja in dobrega počutja žensk.