Motnje spanja lahko pri otrocih z avtizmom po navedbah stroke vplivajo na sposobnost učenja

Ljubljana, 7. aprila - Motnje spanja so pri otrocih z avtizmom zelo pogoste ter lahko vplivajo na njihovo vedenje, sposobnost učenja in učni uspeh, sta se na strokovnem posvetu STAkluba ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu, ki ga zaznamujemo 2. aprila, strinjali strokovnjakinji. Z motnjami spanja se sooča med 40 do 80 odstotkov otrok z avtizmom.