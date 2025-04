V javni obravnavi nova ureditev centralnega kreditnega registra

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za finance je v petek v javno obravnavo dalo osnutek novega zakona o centralnem kreditnem registru. Predlog, ki bo v javni obravnavi do 5. maja, nadgrajuje obstoječi zakon in sledi novostim na področju zakonodaje EU glede pravil v zvezi s potrošniškim kreditiranjem, so sporočili z ministrstva.