Podpisana pogodba za energetsko prenovo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

Ljutomer, 7. aprila - Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je s Komunalnim podjetjem Ormož podpisala pogodbo za energetsko prenovo šolske stavbe. Prenova, ki bo vključevala gradbena dela ter elektro inštalacije, bo imela dva sklopa in bo trajala od maja do oktobra. V višini 1,2 milijona evrov jo bo sofinanciralo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.