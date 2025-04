Dopoldne v luči ameriških carin tone tudi Ljubljanska borza

Ljubljana, 7. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne tako kot drugje po svetu v luči ameriških carin občutno znižali. Indeks SBI TOP je do 11.30 potonil za 6,7 odstotka, pri čemer so se najbolj, za 9,5 odstotka, pocenile delnice Telekoma Slovenije. Vrednost delnic Krke, za katere je zaenkrat največ zanimanja, je padla za 7,2 odstotka.