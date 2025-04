KPK pri podžupanji Bohinja ugotovila kršitev nasprotja interesov

Ljubljana, 7. aprila - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik kršila določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ker je aktivno sodelovala na javnem razpisu, na katerem je finančna sredstva pridobila njena snaha, so sporočili iz KPK. Zato ji je komisija izdala opomin in tudi globo.