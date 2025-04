Mladi parlamentarci si v šoli želijo več spoštovanja in aktivnega pouka

Ljubljana, 7. aprila - Na današnjem 35. zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije so razpravljali o šolskem sistemu. Šolarji so pozvali k več spoštovanja v šolah, želijo si več aktivnega pouka ter pouka ekonomije, psihologije in finančne pismenosti. Mnenja pa so se nekoliko kresala o nacionalnem preverjanju znanja.