Peticija Odklopi.net zaključena s skoraj 14.500 podpisi

Ljubljana, 7. aprila - Peticija skupine Odklopi.net za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov v šolah se je zaključila s 14.467 podpisi. Organizatorji ocenjujejo, da so dosegli zastavljena cilja, saj je bila tema izpostavljena v medijih in javnih debatah, pristojno ministrstvo pa se je zavezalo k upoštevanju mnenja stroke in javnosti pri spremembi zakonodaje.