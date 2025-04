Ministrica ob svetovnem dnevu zdravja izpostavila dosežke v porodništvu in pediatriji

Ljubljana, 7. aprila - Svetovni dan zdravja letos opominja, da je vlaganje v zdravje žensk in otrok temelj za bolj zdravo, pravičnejšo in odpornejšo družbo, je v poslanici poudarila ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Ob tem je poudarila, da so dosežki porodništva, pediatrije, cepljenja in preventive pomembno prispevali k izboljšanju preživetja mater in otrok.