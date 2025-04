Dnevnik: Sodni pregon v zadevi Papian zastaral

Ljubljana, 7. aprila - Sodni pregon za osebe, vpletene v zadevo Papian, je zastaral, so za časnik Dnevnik potrdili na ljubljanskem okrožnem in okrajnem sodišču. Deset obtoženih, med njimi nekdanja državna sekretarka na šolskem ministrstvu Andreja Barle Lakota in trije direktorji javnih zavodov, za svoja dejanja torej sodno ne bodo odgovarjali, je danes poročal časnik.