Vučić sestavo nove vlade poveril Macutu

Beograd, 6. aprila - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sestavo nove srbske vlade poveril profesorju medicine Đuru Macutu. Nova vlada naj bi bila sestavljena do 18. aprila, pred njo so po Vučićevih besedah številne naloge, med njimi ohranitev miru in stabilnosti, poroča Tanjug. Vučić se je pri tem pogovarjal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.