Sežana, 6. aprila - Balinarji sežanske Skale so četrtič in drugo leto zapovrstjo državni prvaki. V finalu super lige so z 2:1 v zmagah ugnali QAP Postojno, ki je dobila prvo tekmo na domačem igrišču, v Sežani pa so obe tekmi dobili gostitelji, ki so tako oplemenitili vlogo prvega nosilca.