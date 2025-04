Ovečkin dosegel 895. gol v NHL in presegel rekord Gretzkyja

New York, 6. aprila - V severnoameriški hokejski ligi je danes na tekmi med New York Islanders in Washington Capitals padel zgodovinski mejnik. Ruski zvezdnik ekipe iz Washingtona Aleksander Ovečkin je namreč v 28. minuti tekme dosegel gol za znižanje na 1:2, kar je bil njegov 895. zadetek v karieri. S tem pa je presegel desetletja star rekord Kanadčana Wayna Gretzkyja.