Več kot 50 držav naj bi se z ZDA želelo pogajati o carinah

New York, 6. aprila - Več kot 50 držav je stopilo v stik z Belo hišo v želji po carinskih pogajanjih, je danes dejal gospodarski svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Kevin Hassett. Države, ki so predlagale začetek pogovorov, "to počnejo, ker se zavedajo, da bo zanje veljal velik del teh carin", je zatrdil.