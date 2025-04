Vreme: Jasno bo in vetrovno

Ljubljana, 6. aprila - Popoldne bo precej jasno, hladno in vetrovno. V ponedeljek bo povečini sončno z mrzlim jutrom. Ponoči bo precej jasno, veter se bo večinoma polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1, v mraziščih do -6, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.