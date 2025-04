V primerjavi s soboto precejšnja ohladitev, prihaja nekaj mrzlih juter

Ljubljana, 6. aprila - Slovenijo je danes preplavil mrzel polarni zrak, ki je tudi precej suh, zato se je hitro razjasnilo. Dnevne temperature so v večjem delu Slovenije danes 10 do 15 stopinj nižje, kot so bile v soboto, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič. Prihaja nekaj mrzlih juter, najbolj mrzlo bo v ponedeljek, v zatišnih legah bo nevarnost pozebe.