Salvini znova izvoljen na čelo Lige

Firence, 6. aprila - Podpredsednik italijanske vlade in prometni minister Matteo Salvini je bil danes v Firencah na strankarskem kongresu ponovno potrjen za vodjo skrajno desne Lige. Salvinija, ki je bil edini kandidat za vodenje stranke, so na kongresu potrdili z aklamacijo, njegov mandat pa bo trajal do leta 2029, poročajo tuje tiskovne agencije.